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    В сентябре в Шушарах и Парголово введут школы-гиганты с IT-центром и коррекционным отделением

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    В Парголово и Шушарах в сентябре планируют ввести две школы на 2013 мест каждая. По данным СК «Дальпитерстрой», они станут крупнейшими в городе на данный момент. В школах будут работать коррекционные отделения и центры цифрового образования для детей.

    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой»
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    Оба здания строятся по индивидуальному проекту, разработанному архитектурным бюро компании специально для них. Две предыдущие школы по авторским проектам от девелопера уже построены в Шушарах и в Ленсоветовском.

    Из 2013 учащихся 88 учеников будут заниматься в рамках внешкольного образования по специальным программам. Так, для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), с включением детей с сохраненным интеллектом, в каждой школе создали по коррекционному отделению. Здесь будут учиться дети от 6,5 года до 12 лет. Кроме того, в каждой школе будет работать центр цифрового образования детей — «IT-куб» на 48 детей от пяти до 18 лет. Здесь ученики смогут освоить знания из сферы IT.

    Новые школы планируют ввести в эксплуатацию в сентябре, а учеников они примут чуть позже.

    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой»

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