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    Жарко не только людям. Строительный кран «понурил голову» на северо-востоке Петербурга

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    Фото: читательница «Фонтанки» Алла
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    Строительный кран, склонившийся над землёй, заметили в Красногвардейском районе Петербурга. В такой жаркий день неудивительно, что даже техника решила немного прикорнуть.

    Фотографией уставшего помощника-великана с «Фонтанкой» поделилась читательница Алла. Женщина сделала снимок 19 августа недалеко от строящегося ЖК «Цветной город».

    В пресс-службе «Группы ЛСР» нашему изданию пояснили, что на данный момент на стройплощадке ведётся демонтаж башенного крана. Сначала опускается стрела, а затем производится разбор секций.

    Фото: читательница «Фонтанки» Алла

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