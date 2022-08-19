Жарко не только людям. Строительный кран «понурил голову» на северо-востоке Петербурга

Строительный кран, склонившийся над землёй, заметили в Красногвардейском районе Петербурга. В такой жаркий день неудивительно, что даже техника решила немного прикорнуть.

Фотографией уставшего помощника-великана с «Фонтанкой» поделилась читательница Алла. Женщина сделала снимок 19 августа недалеко от строящегося ЖК «Цветной город».

В пресс-службе «Группы ЛСР» нашему изданию пояснили, что на данный момент на стройплощадке ведётся демонтаж башенного крана. Сначала опускается стрела, а затем производится разбор секций.