Контактные грабители. Под Екатеринбургом осёл возглавил банду из зоопарка и разоряет садоводов

Фото: читатель E1.RU Поделиться Поделиться





В селе под Екатеринбургом садоводы страдают от соседства с контактным зоопарком, который подкармливали в прошлом году. Плоды людских трудов настолько понравились животным, что теперь они приходят за ними сами и забирают всё, до чего дотянутся.

О набегах на огороды жители посёлка Дальний Березит 19 августа сообщили изданию E1.RU. По их словам, табун лошадей и ослик из соседнего контактного зоопарка повадились добывать еду на их участках, сокращая и без того скромный по меркам прошлого года урожай.



Садоводы подозревают, что владельцы зверинца намеренно выпускают животных, чтобы сэкономить на их питании. Прошлым летом питомнику помогали яблоками, но в этом году объёмы урожая не способствуют благотворительности.

«Они съели уже весь урожай. Кому-то повезло, они погрызли сорняки, но в основном уничтожают морковку и свеклу. Гуляют они и днем, и даже ночью. Соседи ловили их и отводили в зоопарк. Так их тут же выпускали обратно. Мы обращались с жалобами к сотрудникам зоопарка, они говорят: «Они же никого не трогают!» Животные действительно ни на кого не нападают, но дети их боятся, а урожай нам жалко», — жалуется один из жителей.

Фото: читатель E1.RU Поделиться Поделиться



