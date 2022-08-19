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    Контактные грабители. Под Екатеринбургом осёл возглавил банду из зоопарка и разоряет садоводов

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    3 комментария
    Фото: читатель E1.RU
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    В селе под Екатеринбургом садоводы страдают от соседства с контактным зоопарком, который подкармливали в прошлом году. Плоды людских трудов настолько понравились животным, что теперь они приходят за ними сами и забирают всё, до чего дотянутся.

    О набегах на огороды жители посёлка Дальний Березит 19 августа сообщили изданию E1.RU. По их словам, табун лошадей и ослик из соседнего контактного зоопарка повадились добывать еду на их участках, сокращая и без того скромный по меркам прошлого года урожай.

    Садоводы подозревают, что владельцы зверинца намеренно выпускают животных, чтобы сэкономить на их питании. Прошлым летом питомнику помогали яблоками, но в этом году объёмы урожая не способствуют благотворительности.

    «Они съели уже весь урожай. Кому-то повезло, они погрызли сорняки, но в основном уничтожают морковку и свеклу. Гуляют они и днем, и даже ночью. Соседи ловили их и отводили в зоопарк. Так их тут же выпускали обратно. Мы обращались с жалобами к сотрудникам зоопарка, они говорят: «Они же никого не трогают!» Животные действительно ни на кого не нападают, но дети их боятся, а урожай нам жалко», — жалуется один из жителей.

    Фото: читатель E1.RU
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    В зоопарке от такого способа экономии открещиваются и сетуют на хлипкие замки, которые оказались бессильны перед желанием осла и лошадей лакомиться чужой свёклой. Сотрудница призналась, что свободолюбивые питомцы сбегали пару раз и после последнего побега ещё не вернулись. «Как поймаем, будем что-то решать», — обещают владельцам разграбленных грядок.

    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU

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