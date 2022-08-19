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    Центр «Э» задержал бывшего футбольного вратаря за взрослые отношения с девочкой-подростком

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    Искать возлюбленного 17-летней жительницы Невского района стали после того, как родители привели её в поликлинику из-за ранней половой жизни.

    Девушка рассказала о том, что этим летом познакомилась с 20-летним жителем Всеволожского района, стало известно «Фонтанке» 19 августа. Она якобы проводила с ним время по-взрослому в квартире в Красногвардейском районе.

    Накануне сотрудники Центра «Э» задержали парня. Он долгое время занимался футболом, играл на позиции вратаря, но в 2018 году со спортом закончил и сейчас, по предварительной информации, нигде не работает. В 2019 году его задерживали по делу о грабеже.

    Возбуждено уголовно дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

    Пока молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

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