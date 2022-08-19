Польша в три раза урезала выдачу виз россиянам

Власти Польши более чем в три раза сократили число выдаваемых россиянам виз, пишет газета «Речь Посполита». Как сообщает издание 19 августа, с 24 февраля по 9 августа гражданам РФ было выдано
«В настоящее время принимаются только заявления граждан Российской Федерации, подаваемые по гуманитарным соображениям, в неотложных и особо обоснованных ситуациях и когда того требуют интересы Республики Польша», — сообщили газете в МИД Польши.
При этом россиянам было выдано 659 специальных гуманитарных виз, которые выдаются, когда иностранцу грозит тюремное заключение или несправедливый суд.