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    Совет министров Харьковской области возглавил экс-мэр Краснодара

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    На контролируемой Россией территории Харьковской области сформирован совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом говорится в указе главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, передает 19 августа ТАСС.

    «Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», — говорится в документе.

    Как пишет портал 93.ru, сегодня на внеочередном заседании гордумы утвердили отставку мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

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