Совет министров Харьковской области возглавил экс-мэр Краснодара

На контролируемой Россией территории Харьковской области сформирован совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом говорится в указе главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, передает 19 августа ТАСС.
«Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», — говорится в документе.
Как пишет портал 93.ru, сегодня на внеочередном заседании гордумы утвердили отставку мэра Краснодара Андрея Алексеенко.