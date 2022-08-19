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    ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях в шести районах Петербурга

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    Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала водителей о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 21, 22 и 23 августа. Они затронут шесть районов города, сообщили 19 августа в ГАТИ.

    В частности, в Василеостровском районе с 23 августа по 12 сентября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей временно ограничат движение транспорта по 12–13-й линиям В. О. — от Среднего проспекта В. О. до Малого проспекта В. О.

    В Красногвардейском районе с 21 августа по 1 ноября из-за проводимых работ по реконструкции газопровода ограничивается движение по проспекту Энергетиков — от Якорной улицы до реки Охты.

    Кроме этого, с 22 по 28 августа в связи с производством работ по врезке газопровода движение транспорта также будет ограничено по Ириновскому проспекту — от проспекта Наставников до улицы Лазо с закрытием движения транспорта по боковому проезду Ириновского проспекта — от проспекта Наставников до улицы Лазо.

    В Курортном районе с 22 августа по 9 сентября из-за реконструкции инженерных сетей ограничивается движение по Белоостровской улице в поселке Белоостров у Александровского шоссе.

    С 22 по 31 августа по той же причине движение ограничат на перекрестке Тенистой и Прямой улиц в поселке Солнечное.

    В Московском районе с 22 августа по 23 сентября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по улице Победы — от Московского проспекта до Варшавской улицы.

    С 22 августа по 23 сентября из-за ремонта инженерных сетей водителям сложно будет проехать по Московскому проспекту — от площади Братьев Стругацких до улицы Гастелло, а с 22 августа по 30 сентября — по улице Гастелло от дома 7 до Московского проспекта.

    В Петродворцовом районе с 21 по 31 августа в связи с производством работ по реконструкции инженерных коммуникаций полностью закрывается движение транспорта по улице Аврова в городе Петергофе — от Никольской улицы до Санкт-Петербургского проспекта.

    В Приморском районе с 22 по 25 августа из-за строительства газопровода движение закроют по Средней улице в поселке Лисий Нос.

    С 23 августа по 10 сентября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по Моховой улице в поселке Лисий Нос — от Холмистой улицы до Боровой улицы.

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