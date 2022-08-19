ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях в шести районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала водителей о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 21, 22 и 23 августа. Они затронут шесть районов города, сообщили 19 августа в ГАТИ.

В частности, в Василеостровском районе с 23 августа по 12 сентября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей временно ограничат движение транспорта по 12–13-й линиям В. О. — от Среднего проспекта В. О. до Малого проспекта В. О.



В Красногвардейском районе с 21 августа по 1 ноября из-за проводимых работ по реконструкции газопровода ограничивается движение по проспекту Энергетиков — от Якорной улицы до реки Охты.



Кроме этого, с 22 по 28 августа в связи с производством работ по врезке газопровода движение транспорта также будет ограничено по Ириновскому проспекту — от проспекта Наставников до улицы Лазо с закрытием движения транспорта по боковому проезду Ириновского проспекта — от проспекта Наставников до улицы Лазо.

В Курортном районе с 22 августа по 9 сентября из-за реконструкции инженерных сетей ограничивается движение по Белоостровской улице в поселке Белоостров у Александровского шоссе.



С 22 по 31 августа по той же причине движение ограничат на перекрестке Тенистой и Прямой улиц в поселке Солнечное.

В Московском районе с 22 августа по 23 сентября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по улице Победы — от Московского проспекта до Варшавской улицы.

С 22 августа по 23 сентября из-за ремонта инженерных сетей водителям сложно будет проехать по Московскому проспекту — от площади Братьев Стругацких до улицы Гастелло, а с 22 августа по 30 сентября — по улице Гастелло от дома 7 до Московского проспекта.

