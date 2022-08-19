Петербурженка пошла в гости с подругой и её там изнасиловали. Признаться родителям она смогла лишь через неделю

Полиция Выборгского района области задержала подозреваемого в изнасиловании 17-летней петербурженки. Она просто пришла с подругой в гости.
Житель Приморского района накануне около половины первого ночи написал заявление в полицию о насилии над дочерью, стало известно «Фонтанке» 19 августа. По предварительной информации, лишь спустя неделю девушка призналась отцу, что во время поездки 12 августа в гости к подруге в поселок Гаврилово в Выборгском районе области с ней случилось страшное. Подруга отвела петербурженку к знакомому — 26-летнему работнику одного из предприятия в Выборге. Там они немного выпили, а потом мужчина изнасиловал гостью.
Подозреваемого задержали в квартире на Центральной улице в Гаврилово.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.