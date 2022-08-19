«Осознаю свою вину и раскаиваюсь». Ижевский студент увёз из Петербурга два уголовных дела

Экономику культуре предпочёл юный турист из Удмуртии и устроился на подработку во время петербургских каникул. После возвращения в Ижевск ему пришлось принимать гостей из полиции и рассказывать о бабушках, которых посетил вместо музеев.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 августа, петербургские полицейские нашли подозреваемого в двух эпизодах мошенничества в лице 17-летнего жителя Ижевска. Вместе с сестрой и матерью в этом месяце он приезжал в город на Неве, решение совместить туризм с работой оказалось не из лучших.

По версии следствия, студент устроился курьером к жуликам, выманивающим деньги у пенсионеров легендой о попавших в ДТП родственниках, и забрал деньги у двух пенсионерок из Кировского района Петербурга. 87-летняя петербурженка с улицы Лёни Голикова отдала преступникам 150 тысяч рублей. По словам женщины, 8 августа ей позвонила, как она думала, внучка — в панике, слезах и с просьбами помочь деньгами, потому что разбилась на машине и сбила человека. Перехвативший трубку мужчина представился сотрудником МВД, предложил урегулировать вопрос без иска в суд, но с компенсацией потерпевшей стороне. Цену в 800 тысяч сочувственно снизил до «сколько у вас есть».

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

12 августа «внучка» плакалась по телефону 84-летней пенсионерке с улицы Танкиста Хрустицкого. Та завернула в полотенце и передала незнакомцу 100 тысяч рублей.

По обоим случаям возбуждены дела о мошенничестве. Оперативники уголовного розыска выяснили, что деньги у женщин забирал один и тот же юноша — турист, уже успевший уехать в родной Ижевск. Гостей из Петербурга он принимал накануне, отпираться не стал.

«В мессенджере нашёл предложение, которое обещало 10% от вырученной суммы, чем придется заниматься — понимал», — сообщают в полицейском главке.



17-летнего Даниила задержали в качестве подозреваемого и в силу возраста ограничили подпиской о невыезде.

«Я мошенническим путём завладел денежными средствами пожилых людей. Под видом того, что их дети попали в аварию. Я осознаю свою вину и раскаиваюсь», — как на экзамене протараторил он на камеру.

