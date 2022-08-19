На трассе М-11 под Петербургом перевернувшийся микроавтобус рассыпал пёстрые книжки

На трассе М-11 под Петербургом перевернулся микроавтобус, который тянул за собой прицеп. Его содержимое — десятки книг и тетрадей — попадало на проезжую часть.
Нестандартную аварию заметила пользовательница соцсети Ольга. Судя по видеозаписи, опубликованной ею 19 августа в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», машина опрокинулась после столкновения с тёмной легковушкой — та осталась с изрядно помятым капотом.
По словам очевидцев, никто не пострадал.
Карты «Яндекса» показывают, что на месте происшествия образовался небольшой затор.