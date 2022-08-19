    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 29

    2 м/с, ю-в

    767мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.96eur60.9
    Цены на шенген растутКуда пойти на выходныхЖарко и точкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    На трассе М-11 под Петербургом перевернувшийся микроавтобус рассыпал пёстрые книжки

    3694
    обсудить

    На трассе М-11 под Петербургом перевернулся микроавтобус, который тянул за собой прицеп. Его содержимое — десятки книг и тетрадей — попадало на проезжую часть.

    ПоделитьсяПоделиться

    Нестандартную аварию заметила пользовательница соцсети Ольга. Судя по видеозаписи, опубликованной ею 19 августа в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», машина опрокинулась после столкновения с тёмной легковушкой — та осталась с изрядно помятым капотом.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По словам очевидцев, никто не пострадал.

    Карты «Яндекса» показывают, что на месте происшествия образовался небольшой затор.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close