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    В Краснодаре ФСБ задержала российского агента СБУ с псевдонимом Арчи

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    Гражданина России задержали в Краснодаре по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Как 19 августа сообщил Центр общественных связей ФСБ, мужчину поймали с поличным.

    «Задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — приводит сообщение РИА Новости.

    ФСБ России

    ФСБ утверждает, что мужчина сам установил контакт с украинскими спецслужбами и за деньги передавал им сведения, которые можно использовать против безопасности России.

    Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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