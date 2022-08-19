В Краснодаре ФСБ задержала российского агента СБУ с псевдонимом Арчи

Гражданина России задержали в Краснодаре по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Как 19 августа сообщил Центр общественных связей ФСБ, мужчину поймали с поличным.



«Задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — приводит сообщение РИА Новости.