Вылетевший из Петербурга «Суперджет» снова оказался в Пулково. Виноват датчик

Меньше часа провели в воздухе пассажиры рейса Петербург — Сыктывкар, чтобы приземлиться в Пулково 19 августа. К месту назначения они отправятся другим бортом.



Как следует из данных сервиса Flightradar, вылетевший из петербургского аэропорта рейс 6589 развернулся над Ленинградской областью и совершил посадку в Пулково. В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» сообщили, что причиной возвращения «Суперджета» стал сработавший датчик.