Вылетевший из Петербурга «Суперджет» снова оказался в Пулково. Виноват датчик

Меньше часа провели в воздухе пассажиры рейса Петербург — Сыктывкар, чтобы приземлиться в Пулково 19 августа. К месту назначения они отправятся другим бортом.
Как следует из данных сервиса Flightradar, вылетевший из петербургского аэропорта рейс 6589 развернулся над Ленинградской областью и совершил посадку в Пулково. В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» сообщили, что причиной возвращения «Суперджета» стал сработавший датчик.
Этот же самолёт в Сыктывкар не полетит. Пассажирам готовят другой лайнер.
«Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, примерное время вылета — после 10:30 по московскому времени», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.