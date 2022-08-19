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    Вылетевший из Петербурга «Суперджет» снова оказался в Пулково. Виноват датчик

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    Меньше часа провели в воздухе пассажиры рейса Петербург — Сыктывкар, чтобы приземлиться в Пулково 19 августа. К месту назначения они отправятся другим бортом.

    Как следует из данных сервиса Flightradar, вылетевший из петербургского аэропорта рейс 6589 развернулся над Ленинградской областью и совершил посадку в Пулково. В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» сообщили, что причиной возвращения «Суперджета» стал сработавший датчик.

    Этот же самолёт в Сыктывкар не полетит. Пассажирам готовят другой лайнер.

    «Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, примерное время вылета — после 10:30 по московскому времени», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

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