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    Предложили черный вход. В Москве офицера не пустили в ресторан на день рождения матери из-за формы

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    В Москве офицера ВКС России не пустили на день рождения матери в ресторан «Магадан» из-за военной формы. Как пишет 18 августа «Регнум», он пришел в форме после выполнения служебного задания, но не смог пройти фейс-контроль.

    После разбирательства офицеру предложили пройти в ресторан через черный вход, что он и сделал. Мать офицера Военно-космических сил возмутило произошедшее, она пришла с журналистами в ресторан и потребовала извинений.

    Как утверждает «Регнум», администрация заведения не стала извиняться и отказалась комментировать ситуацию.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн связался с совладельцем «Магадана» ресторатором Аркадием Новиковым, который рассказал, что виновные в инциденте уже уволены.

    «Мы постараемся сделать всё, чтобы этот неприятный инцидент забылся, как можно скорее. Российские военнослужащие — всегда желанные гости в наших заведениях», — сказал депутату Новиков (цитата по Telegram-каналу Александра Хинштейна).

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