Предложили черный вход. В Москве офицера не пустили в ресторан на день рождения матери из-за формы

В Москве офицера ВКС России не пустили на день рождения матери в ресторан «Магадан» из-за военной формы. Как пишет 18 августа «Регнум», он пришел в форме после выполнения служебного задания, но не смог пройти фейс-контроль.
После разбирательства офицеру предложили пройти в ресторан через черный вход, что он и сделал. Мать офицера Военно-космических сил возмутило произошедшее, она пришла с журналистами в ресторан и потребовала извинений.
Как утверждает «Регнум», администрация заведения не стала извиняться и отказалась комментировать ситуацию.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн связался с совладельцем «Магадана» ресторатором Аркадием Новиковым, который рассказал, что виновные в инциденте уже уволены.
«Мы постараемся сделать всё, чтобы этот неприятный инцидент забылся, как можно скорее. Российские военнослужащие — всегда желанные гости в наших заведениях», — сказал депутату Новиков (цитата по Telegram-каналу Александра Хинштейна).