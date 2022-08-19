Предложили черный вход. В Москве офицера не пустили в ресторан на день рождения матери из-за формы

В Москве офицера ВКС России не пустили на день рождения матери в ресторан «Магадан» из-за военной формы. Как пишет 18 августа «Регнум», он пришел в форме после выполнения служебного задания, но не смог пройти фейс-контроль.

После разбирательства офицеру предложили пройти в ресторан через черный вход, что он и сделал. Мать офицера Военно-космических сил возмутило произошедшее, она пришла с журналистами в ресторан и потребовала извинений.

