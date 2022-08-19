Честный угонщик на пьяном кураже «взял покататься» чужой «Инфинити» в Петербурге, но доехал лишь до шлагбаума

Житель Невского района лишь спустя десять дней заявил о неудачном угоне своей машины.
43-летний владелец «Инфинити QX50» утром 6 августа обнаружил, что его автомобиль потерял в цене из-за вмятины после встречи со шлагбаумом, стало известно «Фонтанке» 19 августа. 16 августа около двух ночи мужчина пришел в полицию, чтобы указать на виновника — 33-летнего менеджера одной из петербургских компаний, который живет с ним по соседству в Общественном переулке.
По словам заявителя, сосед, будучи нетрезвым, завладел его «Инфинити QX50», но доехал лишь до блока шлагбаума. После чего вышел, оставил свои координаты и скрылся.
Сумму ущерба пострадавший оценил в 120 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ст. 166 УК РФ).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.