Умер тот, кто жил не зря. В петербургском отряде «ЛизаАлерт» не стало пса-поисковика Шелдона

Пёс Шелдон из петербургского отряда «ЛизаАлерт» скончался после нескольких лет борьбы со страшным недугом. Спасатели вспоминают его как верного друга и трудолюбивого поисковика.

Хвостатый с самого детства проявлял стойкость характера. Уже в четыре месяца он начал осваивать азы дрессировки, а затем вместе с хозяином Мишей стал ездить на поиск пропавших. Об этом говорится в группе отделения «ЛизаАлерт» в Петербурге.



«При подходе к пострадавшим я всегда предупреждал, что с нами пёс, который не обидит. И когда шли к выходу, все чувствовали себя спокойно под такой охраной. Хотя говорили, что если такой выскочит ночью и улыбнётся... В общем, выглядел он гораздо грознее, чем был», — вспоминает владелец собаки.



В сентябре 2020 года стало известно, что Шелдон болен страшным недугом — лимфомой. Каждые две недели с того момента он проходил курс химиотерапии, но даже несмотря на это, продолжал помогать отряду. Спустя два года борьбы с болезнью, в августе 2022-го, пса не стало.

