Пять машин сыграли в «бильярд» на КАД в Петербурге. В больницу увезли семиклассника

Четырех человек, в том числе подростка, увезла скорая в больницу с 38-го километра КАД накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 19 августа.



По предварительной информации, 61-летний водитель «Фольксвагена Поло» врезался в двигавшийся впереди него «Пежо 408». От удара машины раскидало: «Поло» влетел в «Ладу Ларгус», а «Пежо» столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит». Последний задел еще и «Киа РИО».

