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    Пять машин сыграли в «бильярд» на КАД в Петербурге. В больницу увезли семиклассника

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    Массовое ДТП произошло на КАД в Красногвардейском районе, пострадал школьник.

    Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    Четырех человек, в том числе подростка, увезла скорая в больницу с 38-го километра КАД накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 19 августа.

    По предварительной информации, 61-летний водитель «Фольксвагена Поло» врезался в двигавшийся впереди него «Пежо 408». От удара машины раскидало: «Поло» влетел в «Ладу Ларгус», а «Пежо» столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит». Последний задел еще и «Киа РИО».

    В результате аварии 12-летнего пассажира «Пежо» увезли в детскую городскую больницу № 19 с травмами в состоянии средней тяжести. Водителя «Пежо», а также водителя «Фольксвагена» с сыном-пассажиром госпитализировали в городскую больницу № 17. Их состояние также оценивается как средней тяжести.

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