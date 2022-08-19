Иностранку насильно увезли из магазина в Пушкине и изнасиловали в машине

Полиция сразу двух районов, Пушкинского и Кингисеппского, ищет гражданина Узбекистана, который жестоко обошелся с бывшей подругой. Она нашла силы рассказать об изнасиловании только на второй день.



В полицию 20-летняя гражданка Узбекистана пришла накануне сразу после полуночи, стало известно «Фонтанке» 19 августа. Она рассказала, что около семи вечера 16 августа в продуктовый магазин на Новгородском проспекте в Шушарах, где она работает, приехал её бывший парень. 25-летний уроженец Узбекистана насильно посадил её в свой автомобиль «Хенде Солярис» и увез аж в район Кингисеппа. Там он, по словам заявительницы, изнасиловал её, а потом выбросил из машины и уехал.

