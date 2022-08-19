Коммунального рукоблуда, испугавшего четырехлетнюю, задержали на Васильевском острове

Жительница коммуналки на Васильевском острове пожаловалась в полицию на распустившего руки соседа. Его задержали и отправили в камеру.



В полицию 27-летняя жительница улицы Беринга обратилась 17 августа около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа. Она рассказала, что её четырехлетняя дочь пожаловалась ей на странное поведение соседа, который на кухне коммунальной квартиры трогал её за интимные места.

