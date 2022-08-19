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    Коммунального рукоблуда, испугавшего четырехлетнюю, задержали на Васильевском острове

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    Жительница коммуналки на Васильевском острове пожаловалась в полицию на распустившего руки соседа. Его задержали и отправили в камеру.

    В полицию 27-летняя жительница улицы Беринга обратилась 17 августа около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа. Она рассказала, что её четырехлетняя дочь пожаловалась ей на странное поведение соседа, который на кухне коммунальной квартиры трогал её за интимные места.

    Подозреваемого, 38-летнего мужчину, задержали прямо в квартире и доставили в отдел. Там на него составили протокол о мелком хулиганстве.

    Чуть позже следственный отдел СК по Василеостровскому району возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

    До суда по избранию меры пресечения мужчину оставили в камере для временно задержанных.

    На своих страницах в социальных сетях мужчина рассказывает о двух увлечениях: «Зените» и компьютерных играх. Семейный статус «Холост. В поиске».

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