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    В Омской области в ДТП с трактором погибли четыре человека, в том числе двое детей

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    ДТП с участием трактора произошло в Омской области — четверо погибли, трое получили травмы. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

    Фото: Управление МВД России по Омской области
    Фото: Управление МВД России по Омской области
    Фото: Управление МВД России по Омской области
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    В четверг около десяти часов вечера водитель «Лады Ларгус», следуя по трассе Омск — Муромцево — Седельникова, не соблюла дистанцию и врезалась в двигающийся впереди трактор МТЗ-80.

    Погибли четыре пассажира «Лады»: 37-летняя женщина и 22-летний мужчина скончались на месте, две девочки, младшей из которой был один год, — в больнице. В медучреждении находятся водитель и два пассажира — 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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