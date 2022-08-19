В Омской области в ДТП с трактором погибли четыре человека, в том числе двое детей

ДТП с участием трактора произошло в Омской области — четверо погибли, трое получили травмы. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В четверг около десяти часов вечера водитель «Лады Ларгус», следуя по трассе Омск — Муромцево — Седельникова, не соблюла дистанцию и врезалась в двигающийся впереди трактор МТЗ-80.

Погибли четыре пассажира «Лады»: 37-летняя женщина и 22-летний мужчина скончались на месте, две девочки, младшей из которой был один год, — в больнице. В медучреждении находятся водитель и два пассажира — 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.