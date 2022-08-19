Новые взрывы в Крыму: новости вокруг спецоперации за 19 августа

Губернатор Севастополя заявил, что в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 19 августа. Новые взрывы в Крыму В ночь на 19 августа в Крыму сработали системы ПВО и прогремели взрывы. По предварительным данным, сначала российские военные сбили два украинских беспилотника в Керчи, а примерно через полтора часа произошли взрывы в Севастополе.

По словам Олега Крючкова, советника главы Крыма, после первого инцидента опасности для города и Крымского моста нет. Жертв и разрушений в Керчи также не зафиксировано. Что касается второго происшествия, губернатор Севастополя прокомментировал, что в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат, жертв и повреждений также нет. Напомним, 9 августа серия взрывов прогремела в крымском поселке Новофедоровке. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме. А уже 17 августа произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейское.

Эрдоган хочет поговорить с Путиным о ситуации на Запорожской АЭС Президент Турции Реджеп Эрдоган после вчерашнего визита во Львов заявил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры. Накануне он обсуждал ее же с украинским президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. — МАГАТЭ должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: «Мы не хотим испытать новый Чернобыль», я имел в виду это, — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган также рассказал, что во время визита на Украину снова предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с Путиным. Эстония предложила ограничить въезд россиян в ЕС Эстония планирует предложить странам шенгенского соглашения ввести восьмой пакет санкций против России, который будет включать ограничения на выдачу виз россиянам, а также расширить ограничительные меры в энергетике и торговле. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу. По словам министра, Таллин работает над достижением политического консенсуса по всему шенгенскому визовому пространству, чтобы в отношении российских граждан ввели дополнительные санкции. Сама Эстония уже приняла решение закрыть границы для жителей РФ с шенгенскими визами, но пока это распространяется только на тех, кому шенген выдала Эстония.

Макрон снова позвонил Путину Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за долгое время вновь позвонил Владимиру Путину. Главы государств обсудили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы оценить реальную обстановку, Путин подтвердил готовность оказать содействие. РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что президенты созвонятся снова в ближайшие дни — после переговоров технических групп по миссии МАГАТЭ.