«Женщина-Халк: Адвокат»: правда с кулаками

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На стриминге Disney+ стартовал девятисерийный сериал Marvel «Женщина-Халк: Адвокат» про новую героиню, которой приходится совмещать юридическую карьеру и сверхспособности. Обозреватель «Фонтанки» посмотрел первую серию и не спешит выносить приговор.

Дженнифер Уолтерс — успешная женщина-адвокат, и выигрывать бы ей дела, выкрикивать «протестую, Ваша честь» и что там ещё делают адвокаты?.. Если бы не одно небольшое (а точнее, большое и зелёное) обстоятельство: она двоюродная сестра Брюса Бэннера. Ну да, того самого, который Халк.



Вот до чего доводит неумеренное общение с родственниками: во время поездки на машине Дженнифер с Брюсом попадают в аварию. Капля крови — и Дженнифер заражается халковостью. То есть, испытывая страх или гнев, становится большой, зелёной, сверхсильной и агрессивной. Впрочем, горилльих пропорций она не обретает. Но в гардероб всё равно придётся включить бельё из спандекса.

Про спандекс Дженнифер подсказал кузен. Брюс Бэннер уже много лет делит тело с Халком, и теперь рвётся объяснить сестре, как не разносить всё вокруг, как контролировать эмоции при помощи йоги, а главное — старается донести, что это состояние с ней надолго — навсегда. Зато есть и свои плюсы: если научиться жить по-новому, можно принести массу супергеройской пользы. Один Халк — хорошо, а два — лучше!



Вот только Дженнифер всё это абсолютно не интересует. Она на такое не подписывалась, и адвокатскую карьеру не собирается менять на эти ужимки и прыжки. Злодеев ей больше нравится громить в зале суда. Так что протест принимается, занесите в протокол.

Сценарист и шоураннер «Женщины-Халка» — Джессика Гао, работавшая над «Риком и Морти» и «Робоцыпом»; режиссер — Кэт Койро, на счету которой несколько ситкомов; а главную роль женщины-Халка исполняет Татьяна Маслани, прославившаяся благодаря сериалу «Темное дитя». Там она сыграла полдюжины разных персонажей-клонов. Так что к перевоплощению в рамках одной картины ей не привыкать. Противостоит Халкине суперзлодейская блогерша (привычное сочетание!) Титания, которую играет ведущая и актриса Джамила Джамил.



Чисто женская компания, но её разбавили такие звёзды, как Тим Рот в роли мутанта Мерзости (он будет клиентом Дженнифер), Чарли Кокс — его Сорвиголова тоже адвокат и конкурент героини, и конечно, Марк Руффало в роли самого Халка.

У всей огромной структуры, которая зовётся «Кинематографическая вселенная Marvel», есть одна неподражаемая особенность. Тут всегда много ярких спецэффектов, драк, полётов, они могут восхищать или раздражать; сценарий, как правило, написан хлёстко и смешно, так что ирония добавляет удовольствия зрителю. Но главное — чувство связи с нашей обычной реальностью, которое нет-нет да возникает даже в самых далёких уголках марвеловской галактики, куда бы ни занесло зрителя.



Это не абстрактные Готэм и Метрополис DC — тут дело происходит в настоящем Нью-Йорке, всегда известно, в каком году, а персонажи живут параллельно с нами и погружены в те же реалии. Это ощущение возникает, когда Звёздный Лорд в «Стражах Галактики» включает свой кассетный плеер, когда Мстители идут в знакомую забегаловку за углом есть шаверму, когда Ванда и Вижн пытаются жить семьёй, а Наташа Романова разбирается со своим невыносимым папашей. Это «заземляет» и даёт ощущение, что в мире Marvel есть не только драки, магия и плащи; это началось ещё в комиксах Стэна Ли и стало бесконечно важным параметром для формулы марвеловского успеха. В «Женщине-Халке» есть весь потенциал для того, чтоб показать такую жизнь: одной ногой (зелёной) в мире Мстителей и пришельцев, а другой, в изящной туфельке, — на очередном заседании суда.



Кроме того, это хорошая возможность устроить жанровые игры. Marvel на этом поле тоже не впервые развлекается. Фильмы про доктора Стрэнджа — мистические ужастики, про Зимнего Солдата вообще получались шпионские боевики вроде «Три дня Кондора», «Ванда/Вижн» — ретросериал, ну а «Дэдпул» излучает вокруг себя полнейший ироничный постмодернизм. Женщина-Халк тоже ломает четвертую стену, как врагов, запросто обращаясь к зрителю. И вообще, дух тут лёгкий, ситкомовский, хоть и с заряженной фем-оптикой. Про то, каково женщине (и тем более женщине-Халку) делать карьеру, доказывать своё право на статус и мнение, здесь говорят вполне серьёзно. Надо уметь преодолевать страх и гнев, — менсплейнит Халк, уча Дженнифер новой жизни. «Я женщина, мы всю жизнь преодолеваем страх и гнев, просто выходя на улицу», — парирует она.

