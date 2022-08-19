Каникулы среди роботов. Где школьники летом учатся на инженеров

Это современное образовательное пространство, которое открыто для юных горожан (от 10 до 17 лет). Здесь есть несколько направлений: «Индустриальный дизайн», «Робототехника», «Авиакосмическое приборостроение», «Радиолюбитель», «Промышленная робототехника», «Виртуальная реальность», «Программирование» и «3D-моделирование». В планах — кружок ракетного моделирования, который может заработать уже в новом учебном году.

«Летняя школа» завершила учебный год в Центр е детского технического творчества и профессиональной ориентации на территории Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод (СЗРЦ).

Во время каникул в Центре впервые открылась «Летняя смена» для детей от 8 до 12 лет. С ними по специально разработанным программам занимались преподаватели Научно-образовательного центра СЗРЦ. Каждый день ребятам предлагали познакомиться с новым интересным направлением деятельности: робототехникой, программированием, индустриальным дизайном.

Школьники попробовали себя в роли разработчиков: познакомились с технологиями созданиями компьютерной игры, научились собирать и программировать роботов Lego, настраивать платы Arduino, создавать 3D-модели в программе «Компас». А еще поработали в командах, «прокачали» изобретательские способности и инженерное мышление, нашли новых друзей.

«Уже два года работает наш Центр детского технического творчества и привлекает все больше талантливых ребят. Они получают возможность изучать современные, а главное, востребованные специальности. Тем самым мы воспитываем будущие поколения инженеров, способных успешно решать сложнейшие технические задачи и, возможно, со временем прийти работать на наши предприятия», — сообщил генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников.



У воспитанников Центра уже есть значимые достижения: призовые места в городских олимпиадах и конкурсах. Ребята занимаются разработками по различным инновационным направлениям — изготавливают макеты спутника, собирают точные приборы, создают виртуальные экскурсии — в частности, по музею Обуховского завода.

