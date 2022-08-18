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    Автомобилисты стоят в многокилометровой пробке на Новоприозерском шоссе в сторону Петербурга

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    Работы на 6-м километре федеральной автомобильной дороги «Сортавала» полностью остановили движение в сторону Петербурга вечером 18 августа. Машины выстроились в гигантскую пробку. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

    В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пояснили, что на участке днем в результате ДТП была повреждена металлическая опора автоматизированной системы управления дорожным движением. Решение о демонтаже было принято для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

    «Подрядная организация приступила к работам в 21:30. В течение 40 минут работы планируется завершить. Движение в сторону Санкт-Петербурга в связи с производством работ полностью перекрыто. Ближайший съезд в сторону населённого пункта Вартемяги, на региональную дорогу 41К-066, находится на 11-м километре А-121, на транспортной развязке», — подсказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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