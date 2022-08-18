Ковид маскируется. «Стопкоронавирус» приостанавливает публикацию данных о коллективном иммунитете

Федеральный портал «Стопкоронавирус.рф», где с начала пандемии публикуется вся ковидная статистика по России, пока не будет показывать данные о коллективном иммунитете. Вирус стал хитрее, нужна новая методика расчета.



«В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на «Стопкоронавирус.рф» приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета. О возобновлении публикаций будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении от 18 августа.

