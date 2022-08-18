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    COVID-19

    Ковид маскируется. «Стопкоронавирус» приостанавливает публикацию данных о коллективном иммунитете

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    8 комментариев

    Федеральный портал «Стопкоронавирус.рф», где с начала пандемии публикуется вся ковидная статистика по России, пока не будет показывать данные о коллективном иммунитете. Вирус стал хитрее, нужна новая методика расчета.

    «В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на «Стопкоронавирус.рф» приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета. О возобновлении публикаций будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении от 18 августа.

    Отмечается, что сейчас в мире фиксируется рост заболеваемости COVID-19 со счет штамма «омикрон» и его новых подвидов (BA.4/BA.5). «Процесс характеризуется развитием у пациентов более легких форм инфекции, маскирующихся под обычные острые респираторные инфекции», — говорят специалисты.

    Сейчас коллективный иммунитет рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, разработанной в период циркуляции исходного варианта ковида, которая учитывает переболевших и вакцинированных за определенное время. Изменения генома вируса и появление новых геновариантов требует нового подхода.

    По последней информации, коллективный иммунитет у жителей России опустился до уровня 7,4%. За прошлые сутки было выявлено 35 809 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране обнаружили 19 млн случаев. Петербург бьет рекорды по госпитализации.

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    Комментарии 8

    fedorsmolov18 Авг 2022 в 22:11
    Закрывайте вы этот сайт. Я только из него и узнавал что у нас оказывается пандемия.
    +0−0
    М.Венедиктов18 Авг 2022 в 21:57
    Почему-то не ищется ничего похожего на этом сайте по слову «методология», видимо борьба с коронавирусом и методология всё-таки несовместны. И, коль скоро устаревание некой методики админ портала «Стопкоронавирус.рф» связал с появлением новых штаммов, то не означает ли это, что уважаемый программист морочил нам голову начиная с появления второго и каждого последующего "подвида"?
    +0−0
    Alex00018 Авг 2022 в 21:46
    Кручу-верчу, рассчитать хочу...
    +1−0
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