Ковид маскируется. «Стопкоронавирус» приостанавливает публикацию данных о коллективном иммунитете

Федеральный портал «Стопкоронавирус.рф», где с начала пандемии публикуется вся ковидная статистика по России, пока не будет показывать данные о коллективном иммунитете. Вирус стал хитрее, нужна новая методика расчета.
«В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на «Стопкоронавирус.рф» приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета. О возобновлении публикаций будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении от 18 августа.
Отмечается, что сейчас в мире фиксируется рост заболеваемости COVID-19 со счет штамма «омикрон» и его новых подвидов (BA.4/BA.5). «Процесс характеризуется развитием у пациентов более легких форм инфекции, маскирующихся под обычные острые респираторные инфекции», — говорят специалисты.
Сейчас коллективный иммунитет рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, разработанной в период циркуляции исходного варианта ковида, которая учитывает переболевших и вакцинированных за определенное время. Изменения генома вируса и появление новых геновариантов требует нового подхода.
По последней информации, коллективный иммунитет у жителей России опустился до уровня 7,4%. За прошлые сутки было выявлено 35 809 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране обнаружили 19 млн случаев. Петербург бьет рекорды по госпитализации.