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    «Событий так много, что одного этажа оказалось мало». В Петербурге пройдёт масштабный фестиваль горизонтального взаимодействия и соучастия

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    3 комментария

    В Петербурге в течение трёх дней горожане и гости Северной столицы, которые интересуются социальными инициативами, смогут посетить фестиваль горизонтального взаимодействия и соучастия «Делай нормально».

    Фестиваль пройдёт в пространстве «Севкабель Порт» в кластере «Нормальное место». В его рамках будут представлены программы от 37 некоммерческих проектов, в том числе благотворительных. По словам организаторов, программа фестиваля яркая и насыщенная.

    «С выставкой от «Ночлежки», живой библиотекой от «Живой библиотеки в Санкт-Петербурге», спектаклями от «Театрального проекта 27», перформансами от «ГостинаяХамс», лекциями от группы правозащитниц. Событий так много, что даже нашего второго этажа в 1000 кв. м оказалось мало. Поэтому мы займём и первый, и пролёт между ними. А ещё коридор на втором этаже. И на прогулку по территории «Севкабель Порта» тоже пойдём. Словом, делать нормально будем везде!» — рассказали организаторы.

    На фестивале пройдут лекции, выставки, спектакли, мастер-классы. Например, фонд «Благотворительная больница» проведет медицинские мастер-классы от врачей-волонтёров, на которых расскажут, как помочь бездомным людям. А благотворительный магазин «Спасибо!» приглашает всех в Repair Café (Ремонтное кафе), где гости смогут передать друг другу опыт по починке вещей. Его основные задачи — сократить количество отходов, помочь посетителям освоить полезные навыки ремонта и дать им возможность познакомиться и пообщаться в процессе.

    С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

    Гостей на фестивале ждут: 19 августа с 18:00 до 22:00; 20 августа с 14:00 до 20:00; 21 августа с 12:00 до 20:00. Место проведения: Васильевский остров, Кожевенная линия, 34А, «Севкабель Порт», кластер «Нормальное место». Вход свободный.

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    Комментарии 3

    Иван Хмельницкий18 Авг 2022 в 20:18
    Увы.... у нас пока работает только вертикальное взаимодействие...
    +1−0
    Alex00018 Авг 2022 в 19:59
    Горизонтального взаимодействия - в смысле, лёжа на боку? :D
    +1−0
    Роберт Лэнгдон18 Авг 2022 в 19:18
    «Делай нормально» - плохо само получится ©

    Repair Cafe 🎯
    +1−0
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