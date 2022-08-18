«Событий так много, что одного этажа оказалось мало». В Петербурге пройдёт масштабный фестиваль горизонтального взаимодействия и соучастия

В Петербурге в течение трёх дней горожане и гости Северной столицы, которые интересуются социальными инициативами, смогут посетить фестиваль горизонтального взаимодействия и соучастия «Делай нормально».

Фестиваль пройдёт в пространстве «Севкабель Порт» в кластере «Нормальное место». В его рамках будут представлены программы от 37 некоммерческих проектов, в том числе благотворительных. По словам организаторов, программа фестиваля яркая и насыщенная.



«С выставкой от «Ночлежки», живой библиотекой от «Живой библиотеки в Санкт-Петербурге», спектаклями от «Театрального проекта 27», перформансами от «ГостинаяХамс», лекциями от группы правозащитниц. Событий так много, что даже нашего второго этажа в 1000 кв. м оказалось мало. Поэтому мы займём и первый, и пролёт между ними. А ещё коридор на втором этаже. И на прогулку по территории «Севкабель Порта» тоже пойдём. Словом, делать нормально будем везде!» — рассказали организаторы.



На фестивале пройдут лекции, выставки, спектакли, мастер-классы. Например, фонд «Благотворительная больница» проведет медицинские мастер-классы от врачей-волонтёров, на которых расскажут, как помочь бездомным людям. А благотворительный магазин «Спасибо!» приглашает всех в Repair Café (Ремонтное кафе), где гости смогут передать друг другу опыт по починке вещей. Его основные задачи — сократить количество отходов, помочь посетителям освоить полезные навыки ремонта и дать им возможность познакомиться и пообщаться в процессе.

