800 покусанных клещами пришли к медикам в Петербурге

Клещи, несмотря на конец лета, продолжают активно кусать петербуржцев. В городские учреждения обратились за неделю восемь сотен человек, пострадавших от насекомых.



Как сообщает петербургский Роспотребнадзор 18 августа, с присасыванием клещей за последние семь дней пришли 800 человек, в том числе 117 детей до 17 лет. При этом в городе было всего 105 укусов. Больше всего их в Курортном, Пушкинском и Петродворцовом районах.



За неделю у пострадавших от клещей в Петербурге выявлено два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Пациенты привиты не были, встретились они с переносчиками инфекции в Псковской и Ленинградской областях. Также зарегистрирован 21 случай иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у четырех детей.

