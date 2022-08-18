    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 31

    1 м/с, ю-в

    765мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.76eur61.83
    Чего хотят от ГенпланаЖизнь ночного НевскогоУбийство МаневичаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    800 покусанных клещами пришли к медикам в Петербурге

    611
    2 комментария

    Клещи, несмотря на конец лета, продолжают активно кусать петербуржцев. В городские учреждения обратились за неделю восемь сотен человек, пострадавших от насекомых.

    Как сообщает петербургский Роспотребнадзор 18 августа, с присасыванием клещей за последние семь дней пришли 800 человек, в том числе 117 детей до 17 лет. При этом в городе было всего 105 укусов. Больше всего их в Курортном, Пушкинском и Петродворцовом районах.

    За неделю у пострадавших от клещей в Петербурге выявлено два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Пациенты привиты не были, встретились они с переносчиками инфекции в Псковской и Ленинградской областях. Также зарегистрирован 21 случай иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у четырех детей.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Игoрь18 Авг 2022 в 18:53
    Клещи - паукообразные. Не насекомые! Вроде серьезное издание, а упорно пишут такую глупость.
    +0−0
    Иван Хмельницкий18 Авг 2022 в 18:31
    У клещей - своя СВО......
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close