Не обед, а праздник. Толстенькая Молли из Ленинградского зоопарка ловит еду среди разноцветных шариков

Упитанная самка енота Молли вовсю развлекается в Ленинградском зоопарке. Про обед она не забывает, но и тут есть элемент игры: на еду сначала нужно поохотиться.



Видео с питомицей публикует 18 августа пресс-служба зоопарка. Молли ищет лакомства среди пластиковых шариков и достает из коробочек. Выглядит это так празднично, что кое-кто из посетителей даже решил, будто у нее день рождения.



«Если питомица не может открыть крышку, она жалобно смотрит на нас глазками кота из мультфильма «Шрек». И конечно же получает всё, чего пожелает», — признаются в зоопарке.

