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    Не обед, а праздник. Толстенькая Молли из Ленинградского зоопарка ловит еду среди разноцветных шариков

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    Ленинградский зоопарк

    Упитанная самка енота Молли вовсю развлекается в Ленинградском зоопарке. Про обед она не забывает, но и тут есть элемент игры: на еду сначала нужно поохотиться.

    Видео с питомицей публикует 18 августа пресс-служба зоопарка. Молли ищет лакомства среди пластиковых шариков и достает из коробочек. Выглядит это так празднично, что кое-кто из посетителей даже решил, будто у нее день рождения.

    «Если питомица не может открыть крышку, она жалобно смотрит на нас глазками кота из мультфильма «Шрек». И конечно же получает всё, чего пожелает», — признаются в зоопарке.

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