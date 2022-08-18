В прокат выходит один из последних российских фильмов с Чулпан Хаматовой

25 августа в кинотеатрах состоится премьера фильма «Просточеловек». Режиссер Яна Климова-Юсупова еще в 2021 году сняла драму, в которой сразу несколько моментов неожиданно оказались острее, чем было задумано.
По сценарию (который написала сама же режиссер) бармен Саша, «просто человек», живущий свою неплохую жизнь, собирается переезжать со своей девушкой в Барселону, но внезапно узнаёт, что нашлась его мать, бросившая ребенка в роддоме тридцать лет назад. Саша приходит в её дом, но не может бросить ей в лицо обвинения: оказывается, что мать — сама одинокий и к тому же больной человек. Тоже просто человек. Саша должен решить: уехать ли из страны или попытаться принять своё прошлое.
Роль главного героя исполняет совсем не простой, а вполне уже культовый молодой актёр Филипп Авдеев («Лето», «Кислота»), а его мать играет народная артистка РФ Чулпан Хаматова, которая в представлении и вовсе не нуждается. Роль Сашиной бабушки досталась еще одной народной артистке России, Евгении Симоновой. В роли Сашиной девушки Лоры — еще одна новая звезда, латвийско-российская актриса и ведущая Агата Муцениеце.
Но главное — сама постановка темы: отъезд или желание остаться с той матерью, которая тебя бросила. Учитывая, что Чулпан Хаматова в марте этого года покинула страну, переехав в Латвию, посмотреть этот фильм как своего рода размышление и предчувствие может быть особенно интересно.
12+
Федор Дубшан