В прокат выходит один из последних российских фильмов с Чулпан Хаматовой

25 августа в кинотеатрах состоится премьера фильма «Просточеловек». Режиссер Яна Климова-Юсупова еще в 2021 году сняла драму, в которой сразу несколько моментов неожиданно оказались острее, чем было задумано.

По сценарию (который написала сама же режиссер) бармен Саша, «просто человек», живущий свою неплохую жизнь, собирается переезжать со своей девушкой в Барселону, но внезапно узнаёт, что нашлась его мать, бросившая ребенка в роддоме тридцать лет назад. Саша приходит в её дом, но не может бросить ей в лицо обвинения: оказывается, что мать — сама одинокий и к тому же больной человек. Тоже просто человек. Саша должен решить: уехать ли из страны или попытаться принять своё прошлое.

