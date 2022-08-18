В здания СПбГУ вернулся масочный режим. Пока что — в рекомендательном порядке

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета рекомендует всем посетителям учреждения носить маски. Приказ, подписанный проректором Еленой Черновой 16 августа, опубликовали на сайте учебного заведения.
Кроме того, с 17 августа у всех входящих на территорию университета будут проверять температуру бесконтактным способом. Проректорам и другим руководителям рекомендуют «минимизировать количество работников, одновременно находящихся в помещениях СПбГУ».
Заметим, что в Петербурге продолжают расти показатели госпитализации с коронавирусом. За сутки в больницы попали 257 человек. Это самое высокое значение с 4 марта — периода спада волны первой версии «омикрона».