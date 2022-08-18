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    В здания СПбГУ вернулся масочный режим. Пока что — в рекомендательном порядке

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    3 комментария

    Руководство Санкт-Петербургского государственного университета рекомендует всем посетителям учреждения носить маски. Приказ, подписанный проректором Еленой Черновой 16 августа, опубликовали на сайте учебного заведения.

    Кроме того, с 17 августа у всех входящих на территорию университета будут проверять температуру бесконтактным способом. Проректорам и другим руководителям рекомендуют «минимизировать количество работников, одновременно находящихся в помещениях СПбГУ».

    Заметим, что в Петербурге продолжают расти показатели госпитализации с коронавирусом. За сутки в больницы попали 257 человек. Это самое высокое значение с 4 марта — периода спада волны первой версии «омикрона».

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    Комментарии 3

    Nerevar18 Авг 2022 в 17:05
    Не сердили бы лучше людей этой кашлей и масочными режимами. Люди нервничают, кто-то потерял близкого в ходе спецоперации, кто-то остался без работы и с ипотекой, кто-то потерял в зарплате изрядно. Надо о людях думать, а не о вирусе и том как кто-то кашляет. Народ не готов к очередным требованиям намордников и закрывашкам. Если снова ввести всю эту шизу, как оно было последние 2 года, социального взрыва не миновать. Не нужно доводить российский народ до греха и раскачивать лодку.
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