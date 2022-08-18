Налетела на кочку. В Новосибирске девочка упала с самоката и насмерть разбилась в детском саду

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в детском саду. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба регионального СКР.



По данным следствия, в четверг во время утренней прогулки девочка, «оставшись без контроля со стороны сотрудников учреждения», упала с самоката и ударилась головой об асфальт. Ребенок умер на месте.

Следователи допросили родственников погибшей и сотрудников детсада. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дело расследуют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

