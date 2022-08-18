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    Налетела на кочку. В Новосибирске девочка упала с самоката и насмерть разбилась в детском саду

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    1 комментарий

    В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в детском саду. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба регионального СКР.

    По данным следствия, в четверг во время утренней прогулки девочка, «оставшись без контроля со стороны сотрудников учреждения», упала с самоката и ударилась головой об асфальт. Ребенок умер на месте.

    Следователи допросили родственников погибшей и сотрудников детсада. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дело расследуют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

    Как рассказал журналистам издания NGS отец погибшей, все произошло из-за того, что на территории садика лежит некачественный асфальт. По его словам, девочка налетела на кочку и упала. «Я много раз предлагал запретить самокаты на территории детского сада, так как асфальтовое покрытие не позволяет кататься на них», – говорит сибиряк.

    Судя по фото, сделанным мужчиной, дорога действительно вся в ямах, упасть и разбиться на такой не составит труда.

    Фото: NGS.RU
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    Фото: NGS.RU

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    Комментарии 1

    mynine18 Авг 2022 в 16:38
    ППЦ, и вот эти, кто не может даже сделать гладкое и безопасное для детей покрытие в детском саду претендует на наведение порядка в мире ?!
    Займитесь своими прямыми обязанностями в собственной стране!
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