Налетела на кочку. В Новосибирске девочка упала с самоката и насмерть разбилась в детском саду

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в детском саду. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба регионального СКР.
По данным следствия, в четверг во время утренней прогулки девочка, «оставшись без контроля со стороны сотрудников учреждения», упала с самоката и ударилась головой об асфальт. Ребенок умер на месте.
Следователи допросили родственников погибшей и сотрудников детсада. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дело расследуют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Как рассказал журналистам издания NGS отец погибшей, все произошло из-за того, что на территории садика лежит некачественный асфальт. По его словам, девочка налетела на кочку и упала. «Я много раз предлагал запретить самокаты на территории детского сада, так как асфальтовое покрытие не позволяет кататься на них», – говорит сибиряк.
Судя по фото, сделанным мужчиной, дорога действительно вся в ямах, упасть и разбиться на такой не составит труда.