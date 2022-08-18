За 15 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону задержали пару после поджога автомобиля полицейского с символом Z

В Ростове-на-Дону задержали 24-летнего мужчину и 22-летнюю девушку за поджог автомобиля сотрудника полиции с символикой Z. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
«Видел в интернете, что за [поджог автомобиля с буквой Z] могут деньги платить», — объяснил молодой человек свой поступок. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пара за поджог получила 15 тысяч рублей в виде криптовалюты. Также задержанные рассказали, что им было известно, что «заказ на поджог» исходил со стороны Украины.
«Злоумышленники несколько дней наблюдали за парковкой <…> и выбрали автомобиль марки «Тойота» c нанесенной символикой в поддержку специальной военной операции ВС РФ. Данный автомобиль использовал сотрудник полиции», — рассказали в ведомстве.
Мужчина в дневное время облил автомобиль горючей смесью и поджег. Напарница снимала происходящее на видео для отчета. Затем пара скрылась с места преступления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ.