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    За 15 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону задержали пару после поджога автомобиля полицейского с символом Z

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    9 комментариев

    В Ростове-на-Дону задержали 24-летнего мужчину и 22-летнюю девушку за поджог автомобиля сотрудника полиции с символикой Z. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

    «Видел в интернете, что за [поджог автомобиля с буквой Z] могут деньги платить», — объяснил молодой человек свой поступок. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пара за поджог получила 15 тысяч рублей в виде криптовалюты. Также задержанные рассказали, что им было известно, что «заказ на поджог» исходил со стороны Украины.

    «Злоумышленники несколько дней наблюдали за парковкой <…> и выбрали автомобиль марки «Тойота» c нанесенной символикой в поддержку специальной военной операции ВС РФ. Данный автомобиль использовал сотрудник полиции», — рассказали в ведомстве.

    Мужчина в дневное время облил автомобиль горючей смесью и поджег. Напарница снимала происходящее на видео для отчета. Затем пара скрылась с места преступления.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ.

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    Комментарии 9

    своих не бросаем18 Авг 2022 в 16:18
    коктейли Молотова в пластиковых бутылках изъяли?
    +3−0
    ДЮрьевич18 Авг 2022 в 16:00
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    +3−0
    ***_12318 Авг 2022 в 16:00
    Крипторубли из Украины? Ржака.
    +6−1
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