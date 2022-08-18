В аэропорту Внуково задержали хитрецов, которые хотели отвезти в Дубай почти полсотни золотых слитков

Шесть курьеров — из России и Армении — разделились на две группы. Первая должна была вылететь в Ереван с драгоценным металлом в багаже и ручной клади, а вторая — в ОАЭ. Об этом 18 августа сообщает ФТС России.

Хитрый план, успешное выполнение которого сулило злоумышленникам добычу в виде 800 млн рублей, удалось вовремя раскрыть таможенникам московского Внуково. Оперативники задержали путешественников, которые пытались нелегально увезти в Дубай почти полсотни золотых слитков.

Армения не случайно была выбрана в качестве одной из точек путешествия — страна входит в состав Евразийского экономического союза, а потому таможенный контроль пассажирам не требуется.

Следовавшие до Дубая прошли через таможню с пустыми чемоданами, а перед выходом на посадку обменялись с сообщниками ручной кладью. В их руках оказались 45 золотых мерных слитков, весом 225 кг и стоимостью около 800 млн рублей, которые напарники пронесли без лишних вопросов.

«Злоумышленники с ценным грузом были задержаны оперативниками Внуковской таможни после посадки в самолёт. <...> В настоящий момент иностранные граждане заключены под стражу, в отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в ведомстве.