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    В аэропорту Внуково задержали хитрецов, которые хотели отвезти в Дубай почти полсотни золотых слитков

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    11 комментариев

    Хитрый план, успешное выполнение которого сулило злоумышленникам добычу в виде 800 млн рублей, удалось вовремя раскрыть таможенникам московского Внуково. Оперативники задержали путешественников, которые пытались нелегально увезти в Дубай почти полсотни золотых слитков.

    Шесть курьеров — из России и Армении — разделились на две группы. Первая должна была вылететь в Ереван с драгоценным металлом в багаже и ручной клади, а вторая — в ОАЭ. Об этом 18 августа сообщает ФТС России.

    Армения не случайно была выбрана в качестве одной из точек путешествия — страна входит в состав Евразийского экономического союза, а потому таможенный контроль пассажирам не требуется.

    Следовавшие до Дубая прошли через таможню с пустыми чемоданами, а перед выходом на посадку обменялись с сообщниками ручной кладью. В их руках оказались 45 золотых мерных слитков, весом 225 кг и стоимостью около 800 млн рублей, которые напарники пронесли без лишних вопросов.

    «Злоумышленники с ценным грузом были задержаны оперативниками Внуковской таможни после посадки в самолёт. <...> В настоящий момент иностранные граждане заключены под стражу, в отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в ведомстве.

    Было возбуждено три уголовных дела по первой части статьи 226.1 и одно — по второй части той же статьи УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров; контрабанда стратегически важных товаров в составе группы лиц по предварительному сговору»). На данный момент ведётся следствие.

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    Комментарии 11

    SERGEY11118 Авг 2022 в 16:24
    Кто то стуканул - иначе бы все получилось и наверно уже получалось и не раз .
    +0−0
    25267490118 Авг 2022 в 15:53
    Не путинский полковник Захарченко с его 14 миллиардами, но и 800 миллионов тоже неплохо.При Путине растаскивают Россию.
    +0−0
    VKuser1126090318 Авг 2022 в 15:46
    По 75кг на рыло в ручной клади.... Шварцнегеры что-ли? И типа это не заметно....
    +2−0
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