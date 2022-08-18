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    Сотрудник торгового центра в Петербурге прорубал себе дорогу домой огнетушителем

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    6 комментариев

    Росгвардию вызвала охрана торгового центра в Московском районе, не совладав с сотрудником, опаздывающим домой.

    Как сообщает пресс-служба ОВО Росгвардии по Петербургу и области 18 августа, инцидент произошел в ТЦ на Московском проспекте 16 августа около 23:20.

    Как выяснил прибывший после нажатия «тревожной» кнопки наряд, один из сотрудников центра задержался на работе. Когда он подошел к стеклянным дверям, выяснилось, что охрана их заперла. Сотрудник службы безопасности был недоволен поведением мужчины и отказался открыть дверь. Тогда работник ТЦ взял огнетушитель и разбил дверь.

    Домой в тот вечер мужчина так и не попал. Его увезли в 29-й отдел полиции.

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    Комментарии 6

    VKuser19290630618 Авг 2022 в 15:44
    продовольственно..Понять и простить !
    +0−0
    VKuser19290630618 Авг 2022 в 15:44
    Складывая очки...голоден был человек сексуально или
    +0−1
    27470087118 Авг 2022 в 15:29
    надо было сотруднику огнетушителем приложить зачем стекло то бить?
    +0−0
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