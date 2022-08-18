Сотрудник торгового центра в Петербурге прорубал себе дорогу домой огнетушителем

Росгвардию вызвала охрана торгового центра в Московском районе, не совладав с сотрудником, опаздывающим домой.



Как сообщает пресс-служба ОВО Росгвардии по Петербургу и области 18 августа, инцидент произошел в ТЦ на Московском проспекте 16 августа около 23:20.



Как выяснил прибывший после нажатия «тревожной» кнопки наряд, один из сотрудников центра задержался на работе. Когда он подошел к стеклянным дверям, выяснилось, что охрана их заперла. Сотрудник службы безопасности был недоволен поведением мужчины и отказался открыть дверь. Тогда работник ТЦ взял огнетушитель и разбил дверь.