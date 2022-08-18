Предложил сердце — попал в больницу. Настойчивый кавалер получил ножом от возлюбленной, которую позвал замуж

Драма разыгралась в Томской области, где история, которая могла закончиться свадьбой, привела мужчину в больницу, а его подругу — в СИЗО.



Как сообщили 18 августа в МВД Медиа, ранее в полицию Кривошеинского района поступила информация о том, что в больницу попал 44-летний мужчина с множественными ножевыми ранениями. Правоохранители направились в квартиру в селе Пудовка, откуда доставили пострадавшего. Там они познакомились с 38-летней хозяйкой жилища, которая сразу во всем созналась.