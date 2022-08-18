Предложил сердце — попал в больницу. Настойчивый кавалер получил ножом от возлюбленной, которую позвал замуж

Драма разыгралась в Томской области, где история, которая могла закончиться свадьбой, привела мужчину в больницу, а его подругу — в СИЗО.
Как сообщили 18 августа в МВД Медиа, ранее в полицию Кривошеинского района поступила информация о том, что в больницу попал 44-летний мужчина с множественными ножевыми ранениями. Правоохранители направились в квартиру в селе Пудовка, откуда доставили пострадавшего. Там они познакомились с 38-летней хозяйкой жилища, которая сразу во всем созналась.
Выяснилось, что потерпевший пришел в эту квартиру, чтобы предложить подозреваемой руку и сердце, но та отказала. Сдаваться мужчина не хотел и снова позвал ее замуж, женщину это разозлило, она схватилась за нож и не менее восьми раз ударила воздыхателя в область головы и спины.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На данный момент женщина заключена под стражу, по ч. 2 ст. 111 УК РФ ей грозит до десяти лет лишения свободы. Известно, что у фигурантки уже были проблемы с законом, ранее она была судима за причинение тяжкого вреда здоровью.