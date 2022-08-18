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    Предложил сердце — попал в больницу. Настойчивый кавалер получил ножом от возлюбленной, которую позвал замуж

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    7 комментариев

    Драма разыгралась в Томской области, где история, которая могла закончиться свадьбой, привела мужчину в больницу, а его подругу — в СИЗО.

    Как сообщили 18 августа в МВД Медиа, ранее в полицию Кривошеинского района поступила информация о том, что в больницу попал 44-летний мужчина с множественными ножевыми ранениями. Правоохранители направились в квартиру в селе Пудовка, откуда доставили пострадавшего. Там они познакомились с 38-летней хозяйкой жилища, которая сразу во всем созналась.

    Выяснилось, что потерпевший пришел в эту квартиру, чтобы предложить подозреваемой руку и сердце, но та отказала. Сдаваться мужчина не хотел и снова позвал ее замуж, женщину это разозлило, она схватилась за нож и не менее восьми раз ударила воздыхателя в область головы и спины.

    Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На данный момент женщина заключена под стражу, по ч. 2 ст. 111 УК РФ ей грозит до десяти лет лишения свободы. Известно, что у фигурантки уже были проблемы с законом, ранее она была судима за причинение тяжкого вреда здоровью.

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    Комментарии 7

    своих не бросаем18 Авг 2022 в 16:22
    баба 🔥🔥🔥🔥
    +0−0
    SERGEY11118 Авг 2022 в 15:41
    Если мадам все таки согласиться - то муженек будет верен ей до упора .
    +0−0
    hal900018 Авг 2022 в 15:33
    Теперь у нее будет муж инвалид...
    +0−0
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