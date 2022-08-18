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    Японские власти озабочены, что молодежь мало пьет. Объявлен специальный конкурс

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    11 комментариев

    Национальное налоговое управление Японии запустило конкурс Sake Viva! на лучшую идею по популяризации употребления алкоголя среди молодежи. Правительство страны проект поддержало, пишет 18 августа Forbes со ссылкой на Financial Times.

    Инициатива связана со снижением налоговых поступлений от продажи спиртных напитков. В налоговом управлении считают, что во всем виновата пандемия, из-за которой люди стали меньше выпивать в компании.

    FT замечает, что спад потребления алкоголя начался в Японии еще за 10 лет до эпидемии коронавируса. По данным налоговой службы страны, среднегодовое потребление спиртных напитков в Японии на взрослого человека в 1995 году составляло 100 л, а в 2020 — уже 75. Как пишет The Guardian, в результате в 2020 году налоги на алкоголь упали до 1,7 % всех налоговых поступлений Японии. В 1980 году этот же показатель был равен 5 %.

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    Комментарии 11

    SERGEY11118 Авг 2022 в 16:20
    Можно меня в Японию отправить для работы по контракту председателем какого нибудь местного молодежного комитета - я даже согласен не вписывать в контракт процент с увеличения оборота .
    +0−0
    Игoрь18 Авг 2022 в 16:16
    Алкоголь у них невкусный, наверное.
    +0−0
    altnec18 Авг 2022 в 16:16
    Бред.
    Пару месяцев назад заведено очередное расследование против членов параламента Японии по подозрению в коррупции.
    +0−0
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