Поближе к Европе. Россия перебросила три МиГ-31 с «Кинжалами» в Калининградскую область

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Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» переброшены в Калининградскую область. Они будут базироваться на аэродроме Чкаловск, сообщили 18 августа в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что это было сделано «в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания». Истребители встанут на круглосуточное боевое дежурство.
Во время полета МиГи отработали вопросы взаимодействия с истребителями 6-й армии ВВС и ПВО и морской авиацией Балтфлота.
«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. О его создании Владимир Путин впервые заявил в 2018 году. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Применялся в ходе боевых действий на Украине.