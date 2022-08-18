Поближе к Европе. Россия перебросила три МиГ-31 с «Кинжалами» в Калининградскую область

Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» переброшены в Калининградскую область. Они будут базироваться на аэродроме Чкаловск, сообщили 18 августа в Минобороны РФ.



В ведомстве уточнили, что это было сделано «в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания». Истребители встанут на круглосуточное боевое дежурство.



Во время полета МиГи отработали вопросы взаимодействия с истребителями 6-й армии ВВС и ПВО и морской авиацией Балтфлота.

