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    Поближе к Европе. Россия перебросила три МиГ-31 с «Кинжалами» в Калининградскую область

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    26 комментариев

    Телеграм-канал Zvezdanews

    Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» переброшены в Калининградскую область. Они будут базироваться на аэродроме Чкаловск, сообщили 18 августа в Минобороны РФ.

    В ведомстве уточнили, что это было сделано «в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания». Истребители встанут на круглосуточное боевое дежурство.

    Во время полета МиГи отработали вопросы взаимодействия с истребителями 6-й армии ВВС и ПВО и морской авиацией Балтфлота.

    «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. О его создании Владимир Путин впервые заявил в 2018 году. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Применялся в ходе боевых действий на Украине.

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    Комментарии 26

    Kот Ученый18 Авг 2022 в 15:46
    МИГи с "КРИНЖалами". А как там нанотехнологии поживают?
    +1−1
    Евгений СПб18 Авг 2022 в 15:34
    Там, вокруг, такая система ПВО, что этот МИГ и его ракеты, навряд ли вылетят за пределы Кал.области))
    +4−3
    Эд Хэммет18 Авг 2022 в 14:47
    Ожидается открытие второго фронта?
    +2−2
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