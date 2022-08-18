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    Ловелас «мандарин» вернулся на Елагин. Он выглядит так, будто сменил пол

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    Май 2022 года, Елагин остров
    Май 2022 года, Елагин островФото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    В петербургском ЦПКиО снова живёт утка-мандаринка. Самца, который произвёл фурор в мае, теперь не узнать, он стал похож на самку. Этих уток в Петербурге быть не должно, разве что в зоопарках: гнездятся они на Дальнем Востоке.

    Как сообщает 18 августа пресс-служба ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга», сотрудники учреждения заметили мандаринку на 3-м Южном пруду Елагина острова. Это полностью перелинявший самец, без брачного наряда он выглядит как самка, только с красным клювом. Вероятно, это тот же ловелас, который весной в этом пруду отбил самку-крякву у соперника её вида. Летом он, видимо, улетал в безопасное место на время линьки, а теперь вернулся.

    Август 2022 года
    Август 2022 годаФото: Т. Павлова / ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»
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    В июне линяющего самца наблюдали в Московском парке Победы, фотографии публиковало сообщество «Птицы СПб И России» во «ВКонтакте».

    «Мандаринка, несмотря на нашумевшую в мае историю о стремлении «мандарина» ухаживать за самкой кряквы (что нередко происходит в отсутствие самок своего вида), в отличие от многих других видов уток, не способна к гибридизации. Гибриды этого вида неизвестны в природе, и попытки скрещивания в искусственных условиях не дали результатов. Предполагается, что это связано с особенностями хромосом: у мандаринки их больше, чем у других видов уток, и они другой формы», — отмечает кандидат биологических наук, орнитолог ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга» Наталья Иовченко.

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    Мандаринка занесена в Красную книгу РФ, она обитает на Дальнем Востоке, в Японии и Китае. В XVIII веке этих уток в качестве парковых птиц привезли в Великобританию, а затем Южную и Западную Европу, где они «успешно натурализовались».

    «Естественные популяции этого вида — перелётные, европейские — оседлые. Однако отдельные особи могут вовлекаться в миграционный поток других видов уток и залетать далеко на север, вплоть до Архангельской области. Здесь могут появляться и птицы, сбежавшие из зоопарков, государственных и частных. Например, в Карелии была обнаружена самка, улетевшая из Нюрнбергского зоопарка (Германии). Она преодолела более 2000 км», — рассказывают в Дирекции особо охраняемых природных территорий.

    В Петербурге и Ленинградской области мандаринок (несколько самцов и одну самку) видели несколько раз, в том числе в апреле 2018 года на Елагином острове. Любопытно, что сбежавшие из зоопарков птицы могут создавать новые популяции, например в Москве в этом году впервые зафиксировали самку мандаринки с утёнком.

    Май 2022 года, Елагин остров
    Май 2022 года, Елагин островФото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
    Август 2022 года
    Август 2022 годаФото: Т. Павлова / ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»

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    Комментарии 1

    Вася Петров18 Авг 2022 в 14:11
    Мы весной видели этого чувака. Даже мое небиологическое образование говорило, что детей у них не будет! Хотя "знатоки", кормящие уток плесневелым хлебом уперто утверждали обратное.
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