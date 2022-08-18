«Больничный» для курьера и водителя: заболел — получишь выплату

Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Около 90% водителей и курьеров, сотрудничающих с сервисами «Яндекса» и участвующих в программе страхования при болезнях и травмах, получили страховые выплаты. За последний год около 20% из них пришлись на ковид, сообщает компания. Почти 80% курьеров и водителей получили полную или частичную компенсацию стоимости страхового полиса.

«Заболел. Открыл больничный. Предоставил его в страховую и получил деньги за десять дней болезни», — рассказывает водитель Денис из Санкт-Петербурга.



Сейчас более 71% тех, кто пользуется таким аналогом «больничного», — прямые партнеры, в том числе самозанятые водители и курьеры. По сведениям «Яндекса», для водителей, например, выплата в среднем по Петербургу составляет около 9 тысяч рублей.



Кому компенсируют стоимость полиса В марте прошлого года был запущен пилотный проект для партнеров «Яндекс. Такси»: сервис компенсировал частичную стоимость страхового полиса. Сейчас программа действует по всей стране. С апреля 2022-го вся стоимость страховки возвращается на баланс водителям со статусами «золото» или «платина» в программе привилегий, а также самозанятым с «серебром». В других случаях величина компенсации варьируется. Сервисы «Еда» и «Лавка» с июня 2022 года также стали возмещать полную стоимость полиса самозанятым курьерам. Участвовать в программе могут партнеры «Доставки».



«Между заказами, сидя в машине, в телефоне почитал про страховку. Подумал: почему нет? Ввёл свои данные, номер карты, скачал приложение — и всё. Страховку использовал, когда заболел ковидом. Не работал тогда почти две недели. Закрыл больничный, в приложении всё оформил, собрал в электронном виде нужные документы», — рассказывает водитель Алексей Исайкин.

Новые партнеры Недавно к программе добровольного страхования присоединились новые компании: «Зетта Страхование» и «АльфаСтрахование». Наличие нескольких партнеров обеспечивает доступную цену полиса. «Яндекс» готов выделить до 1 млрд на реализацию программы до конца 2022 года.



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