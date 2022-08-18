ФСБ задержала восемь членов запрещенной в РФ террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад»*

Восемь участников запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* задержаны в Москве, Красноярске и Новосибирске. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ 18 августа.



Отмечается, что все задержанные — выходцы из стран Центральной Азии. По данным силовиков, члены ячейки финансировали террористические структуры в Сирии, а также призывали к преступлениям террористического характера в РФ, пишет РИА Новости. При задержании были изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждены уголовные дела.

