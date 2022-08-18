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    ФСБ задержала восемь членов запрещенной в РФ террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад»*

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    10 комментариев

    Восемь участников запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* задержаны в Москве, Красноярске и Новосибирске. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ 18 августа.

    Отмечается, что все задержанные — выходцы из стран Центральной Азии. По данным силовиков, члены ячейки финансировали террористические структуры в Сирии, а также призывали к преступлениям террористического характера в РФ, пишет РИА Новости. При задержании были изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждены уголовные дела.

    «Катиба Таухид валь-Джихад»* с 2019 года признана в России террористической организацией.

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    Комментарии 10

    BobCat218 Авг 2022 в 13:30
    То есть если у тех, что вчера, нашли хотя бы какие-то печатные издания (причем неизвестно еще какие), то у этих и такого не нашли. Телефон, флешка и банковская карта - если у тебя это есть, то ты уже потенциальный представитель ячейки?
    +1−0
    Добрый кот18 Авг 2022 в 13:05
    Щас вам боты расскажут разницу между той ячейкой и этой.
    +4−0
    angel of death18 Авг 2022 в 12:25
    а вы зачем их сюда вообще завозите? границу надо держать на замке - тогда и проблем не будет... не гос-во, а проходной двор какой-то...
    +6−0
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