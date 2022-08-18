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    Смольный пообещал, что все проблемные жилые комплексы будут сданы до конца 2023 года

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    1 комментарий

    К концу 2023 года в Петербурге будут сданы все проблемные жилые комплексы. Об этом 18 августа в Центре управления регионов рассказал председатель комитета по строительству Игорь Креславский.

    «У нас было порядка 50 домов пару лет назад, даже больше <...>. На данный момент у нас осталось их 15, три из которых мы уже сдали. Семь в этом году мы планируем тоже сдать. И оставшиеся пять в следующем году. Крупнейший недострой у нас — это ЖК «Норман», это «На Заречной», так называется. В следующем году сдается последний корпус, два уже сданы. Также у нас ЖК «Ломоносов» крупнейший недострой, мы тоже приняли по нему решение. По обоим недостроям город был вынужден выделять землю для девелоперов, для того чтобы у них была возможность их достроить», — рассказал глава комстроя.

    Чиновник подчеркнул, что к концу 2023 года проблема обманутых дольщиков в Петербурге будет исчерпана.

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    Комментарии 1

    Comrads18 Авг 2022 в 11:29
    "На заречной, 3 очередь" активно достраивается, я там дольщик.
    РСТИ достраивают. Начали с котлована, сейчас уже фасады утепляют за 1.5 года.
    Очень жду достройки.
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