Смольный пообещал, что все проблемные жилые комплексы будут сданы до конца 2023 года

К концу 2023 года в Петербурге будут сданы все проблемные жилые комплексы. Об этом 18 августа в Центре управления регионов рассказал председатель комитета по строительству Игорь Креславский.



«У нас было порядка 50 домов пару лет назад, даже больше <...>. На данный момент у нас осталось их 15, три из которых мы уже сдали. Семь в этом году мы планируем тоже сдать. И оставшиеся пять в следующем году. Крупнейший недострой у нас — это ЖК «Норман», это «На Заречной», так называется. В следующем году сдается последний корпус, два уже сданы. Также у нас ЖК «Ломоносов» крупнейший недострой, мы тоже приняли по нему решение. По обоим недостроям город был вынужден выделять землю для девелоперов, для того чтобы у них была возможность их достроить», — рассказал глава комстроя.

