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    Мужчину, сбежавшего из России после перестрелки в кафе в Шлиссельбурге, экстрадировали из Молдовы

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    Гражданина Азербайджана, застрелившего человека в ходе вооружённого конфликта в кафе города Шлиссельбурга в Ленинградской области зимой 2021 года, экстрадировали в Россию. Об этом 18 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    «В международном аэропорту Кишинёва Республики Молдова состоялась выдача российской стороне гражданина Азербайджана, обвиняемого в убийстве и других тяжких преступлениях», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Иностранцу вменяют статьи УК РФ об убийстве, хулиганстве и незаконном сбыте огнестрельного оружия. Во время оперативно-разыскных мероприятий мужчина сумел покинуть территорию России, его объявили в международный розыск. О его выдаче из Молдовы ходатайствовала Генпрокуратура РФ.

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