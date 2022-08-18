Мужчину, сбежавшего из России после перестрелки в кафе в Шлиссельбурге, экстрадировали из Молдовы

Гражданина Азербайджана, застрелившего человека в ходе вооружённого конфликта в кафе города Шлиссельбурга в Ленинградской области зимой 2021 года, экстрадировали в Россию. Об этом 18 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В международном аэропорту Кишинёва Республики Молдова состоялась выдача российской стороне гражданина Азербайджана, обвиняемого в убийстве и других тяжких преступлениях», — говорится в сообщении на сайте ведомства.