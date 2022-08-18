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    Женщина не справилась с квадроциклом под Петербургом. Мальчик умер в больнице

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    8 комментариев

    Смертельное ДТП произошло минувшим вечером под Петербургом, в Тосненском районе Ленинградской области.

    По данным «Фонтанки», 17 августа около 18:10 на лесной дороге в районе 598-м километра трассы М-11 «Нева» улетел с проезжей части квадроцикл. По предварительной версии, 28-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в дренажный ров. И она, и её 12-летний пассажир были госпитализированы в больницу Тосно. Мальчика спасти не удалось.

    Женщина водительских прав не имеет. Квадроцикл был без госномеров, он не зарегистрирован.

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    Комментарии 8

    27508674918 Авг 2022 в 11:22
    квадрик очень опасная штука, секундная расслабленность и травмы неизбежны.
    +1−0
    alexpv18 Авг 2022 в 11:00
    Как она попала на М11, там же без пункта пропуска при оплате невозможно заехать.
    +0−0
    alexpv18 Авг 2022 в 10:57
    Офигели совсем что-ли, на M11, там под 200 гоняют. Умом явно обделил подобных граждан.Еще и с ребенком.
    +5−0
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