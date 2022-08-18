Женщина не справилась с квадроциклом под Петербургом. Мальчик умер в больнице

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером под Петербургом, в Тосненском районе Ленинградской области.
По данным «Фонтанки», 17 августа около 18:10 на лесной дороге в районе 598-м километра трассы М-11 «Нева» улетел с проезжей части квадроцикл. По предварительной версии, 28-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в дренажный ров. И она, и её 12-летний пассажир были госпитализированы в больницу Тосно. Мальчика спасти не удалось.
Женщина водительских прав не имеет. Квадроцикл был без госномеров, он не зарегистрирован.