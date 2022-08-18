Житель Выборгского района Петербурга обвинил сиделку в обмане на миллион

Петербургский пенсионер год спустя понял, что отдал миллион сиделке зря, и обратился в полицию.
85-летний житель проспекта Энгельса накануне около шести вечера написал заявление о мошенничестве, в котором обвинил сиделку, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 18 августа. По предварительной информации, мужчина рассказал, что в апреле 2021 года передал своей помощнице миллион рублей якобы для лечения дочери.
И не сразу понял, что стал жертвой обмана.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.