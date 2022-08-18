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    Дети массово отравились в лагере во Владивостоке

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    Из детского лагеря «Юнга», расположенного в бухте Лазурной во Владивостоке, в больницу попали с отравлением 24 ребёнка. Об этом 18 августа сообщает прокуратура Приморского края. Правоохранители начали проверку после публикаций о ЧП в СМИ.

    «Установлено, что по состоянию на 17 августа общее количество несовершеннолетних в лагере — 261, из них с признаками пищевого отравления в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» госпитализированы 24 ребёнка», — говорится в сообщении.

    По данным краевого СУ СК, ночью 17 августа у детей заболели животы, и они обратились в медицинский пункт лагеря.

    Роспотребнадзор взял смывы и пробы, обработаны помещения пищеблока. Прокуратура проводит проверку. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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