Дети массово отравились в лагере во Владивостоке

Из детского лагеря «Юнга», расположенного в бухте Лазурной во Владивостоке, в больницу попали с отравлением 24 ребёнка. Об этом 18 августа сообщает прокуратура Приморского края. Правоохранители начали проверку после публикаций о ЧП в СМИ.
«Установлено, что по состоянию на 17 августа общее количество несовершеннолетних в лагере — 261, из них с признаками пищевого отравления в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница
По данным краевого СУ СК, ночью 17 августа у детей заболели животы, и они обратились в медицинский пункт лагеря.
Роспотребнадзор взял смывы и пробы, обработаны помещения пищеблока. Прокуратура проводит проверку. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).