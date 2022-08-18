Дети массово отравились в лагере во Владивостоке

Из детского лагеря «Юнга», расположенного в бухте Лазурной во Владивостоке, в больницу попали с отравлением 24 ребёнка. Об этом 18 августа сообщает прокуратура Приморского края. Правоохранители начали проверку после публикаций о ЧП в СМИ.

«Установлено, что по состоянию на 17 августа общее количество несовершеннолетних в лагере — 261, из них с признаками пищевого отравления в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» госпитализированы 24 ребёнка», — говорится в сообщении.

