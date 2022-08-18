Четвероклассник выпал из окна на севере Петербурга. В квартире полиция нашла три пакета со странным порошком

Ребенок выпал из окна пятого этажа в Приморском районе. Мать узнала об этом от полиции.
В единую службу спасения сообщение о ребенке, лежащем под окнами дома 20, корпус 1 по проспекту Испытателей поступило накануне около трех дня от очевидца, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 августа.10-летнего ученика четвертого класса коррекционной школы в крайне тяжелом состоянии увезли в детскую городскую больницу №2 с переломами и травмами внутренних органов.
В момент падения в квартире была его 35-летняя мать. Она, по предварительной информации, узнала о падении сына от сотрудников полиции. Им она рассказала, что мальчик около двух часов ушел в свою комнату и больше она его не видела.
В квартире в ходе осмотра сотрудники полиции нашли три пакета с порошком белого цвета. Их направили на экспертизу. Отец ребенка, 34-летний продавец алкогольного магазина, ранее привлекался к уголовной ответственности по наркотическим статьям.
Проверку проводит следственный комитет Приморского района.