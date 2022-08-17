    Пробки

    1/10

    usd60.76eur61.83
    В чем обвиняют ХарлашкинаЧем опасны водорослиВице-губернатор о экономикеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Легковые сошлись в лобовом столкновении на «Сортавале», один из водителей погиб

    984
    2 комментария

    Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Один человек погиб, двое госпитализированы. Об этом сообщают 47news со ссылкой на ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

    В организации рассказали, что информация об аварии на 102-м километре трассы А-121 поступила около девяти часов вечера 17 августа. Вблизи поселка Малая Горка произошло столкновение «Рено» и «Субару».

    По данным полиции, в аварии погиб 67-летний водитель «Субару», его вызволяли из искореженного автомобиля. Еще двое человек получили травмы и были госпитализированы в Приозерск.

    Обстоятельства ДТП устанавливаются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    миру-мир!18 Авг 2022 в 00:07
    я всегда себя спрашиваю
    ты разве спешишь куда?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close