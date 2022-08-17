Легковые сошлись в лобовом столкновении на «Сортавале», один из водителей погиб

Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Один человек погиб, двое госпитализированы. Об этом сообщают 47news со ссылкой на ФКУ «Упрдор Северо-Запад».
В организации рассказали, что информация об аварии на 102-м километре трассы А-121 поступила около девяти часов вечера 17 августа. Вблизи поселка Малая Горка произошло столкновение «Рено» и «Субару».
По данным полиции, в аварии погиб 67-летний водитель «Субару», его вызволяли из искореженного автомобиля. Еще двое человек получили травмы и были госпитализированы в Приозерск.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.