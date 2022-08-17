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    Погранслужба ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР во втором квартале этого года

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    4 комментария

    Данные по перемещениям между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками раскрыла Пограничная служба Федеральной службы безопасности. По данным ФСБ, во втором квартале 2022 года в Россию прибыли 507 тыс. граждан ДНР и ЛНР, а граждане России совершили 412 тыс. поездок в эти республики.

    Всего во втором квартале в Россию, по данным ФСБ, прибыли 3,59 млн иностранных граждан, то есть на долю ДНР и ЛНР приходится более 14% въездов, пишет 17 августа РБК. С Украины в апреле–июне приехали чуть более 657 тыс. человек, в тот же период прошлого года — 1,06 млн человек, но тогда в это число входили и граждане ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля этого года.

    По данным ФСБ, 170 тыс. россиян (41%) во втором квартале пересекли границу ДНР или ЛНР пешком. Автомобильным транспортом воспользовались 231 тыс. российских граждан (56%), остальные выезды через границу России в республики Донбасса приходились на железнодорожный транспорт.

    Российские граждане, выезжавшие в республики Донбасса, могли быть выходцами из ДНР и ЛНР, которые получили российский паспорт. В 2019 году президент России Владимир Путин установил упрощенный порядок приобретения российского гражданства для граждан Украины, ДНР и ЛНР.

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    Комментарии 4

    Pe⁴alno17 Авг 2022 в 23:34
    естественная миграция ничего особенного
    +0−0
    миру-мир!17 Авг 2022 в 23:16
    петя местный только что признался в ненужности фсб.
    прогресс однако.
    +0−0
    миру-мир!17 Авг 2022 в 22:39
    понятно. полмиллиона российских военнослужащих во втором квартале въехали вошли в Украину только через донбасс.
    а сколько в ростов вывезли информации нет зачем?
    +3−1
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