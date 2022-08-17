Погранслужба ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР во втором квартале этого года

Данные по перемещениям между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками раскрыла Пограничная служба Федеральной службы безопасности. По данным ФСБ, во втором квартале 2022 года в Россию прибыли 507 тыс. граждан ДНР и ЛНР, а граждане России совершили 412 тыс. поездок в эти республики.



Всего во втором квартале в Россию, по данным ФСБ, прибыли 3,59 млн иностранных граждан, то есть на долю ДНР и ЛНР приходится более 14% въездов, пишет 17 августа РБК. С Украины в апреле–июне приехали чуть более 657 тыс. человек, в тот же период прошлого года — 1,06 млн человек, но тогда в это число входили и граждане ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля этого года.

