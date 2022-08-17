Дополнительные электрички повезут петербуржцев за город в жаркие выходные

На Финляндском направлении в предстоящие выходные 19, 20 и 21 августа из Петербурга и обратно будут курсировать дополнительные электрички. Поездов добавят до Белоострова, Зеленогорска и Васкелово.

Комитет по транспорту и АО «СЗППК» назначают дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала, сообщает 17 августа пресс-служба комитета. В расписание добавят следующие электрички:

19 августа — дополнительная пара электропоездов «Ласточка»