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    Дополнительные электрички повезут петербуржцев за город в жаркие выходные

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    1 комментарий

    На Финляндском направлении в предстоящие выходные 19, 20 и 21 августа из Петербурга и обратно будут курсировать дополнительные электрички. Поездов добавят до Белоострова, Зеленогорска и Васкелово.

    Комитет по транспорту и АО «СЗППК» назначают дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала, сообщает 17 августа пресс-служба комитета. В расписание добавят следующие электрички:

    19 августа — дополнительная пара электропоездов «Ласточка»

    п. № 7905 Санкт-Петербург Финляндский — Выборг, отправление в 11:30, прибытие в 12:47;

    п. № 7906 Выборг — Санкт-Петербург Финляндский, отправление в 11:05, прибытие в 12:17.

    20 и 21 августа — дополнительные 3 пары поездов

    п. № 6021 Санкт-Петербург Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк), отправление в 14:35, прибытие в 15:43;

    п. № 6022 Белоостров — Санкт-Петербург Финляндский (через Парголово), отправление в 15:50, прибытие в 16:29;

    п. № 6035 Санкт-Петербург Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк), отправление в 18:34, прибытие в 19:43;

    п. № 6098 Белоостров — Санкт-Петербург Финляндский (через Сестрорецк), отправление в 19:48, прибытие в 20:59;

    п. № 6657 Санкт-Петербург Финляндский — Зеленогорск, отправление в 16:32, прибытие в 17:31;

    п. № 6174 Зеленогорск — Санкт-Петербург Финляндский, отправление в 18:01, прибытие в 18:58.

    В ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области прогнозируется аномально жаркая погода. По прогнозам метеорологов температура воздуха днём будет держаться у отметки +30 градусов.

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    Комментарии 1

    Заливщик голосовых планок17 Авг 2022 в 21:49
    Наверное, будет приятно купнуться в зелёном заливе после выхода из "ласточки" без кондиционера. :)
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