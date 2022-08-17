Старые знакомые и горячее дерби. «Зенит» узнал соперников по Кубку России

Мощную афишу подарила жеребьевка группового этапа Кубка России, состоявшаяся 17 августа, квартету B, в который попали «Зенит» и «Спартак», это значит, что мы увидим сразу два матча «дерби двух столиц» между лидерами чемпионата страны.
В одной группе с петербургским и московским клубами также оказались дебютант РПЛ воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов».
Матчи первого тура пройдут с 30 августа по 1 сентября. Точное расписание станет известно позднее. А вот так выглядят оставшиеся группы:
На групповом этапе пути РПЛ команды сыграют друг с другом в два круга — каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф пути регионов.
В финале турнира, который состоится в июне 2023 года, сыграют победители пути РПЛ и пути регионов.
По пути РПЛ идут 16 клубов Премьер-лиги, а по пути регионов — команды первой, второй лиги, а также любительские команды. Сенсации в нынешнем розыгрыше уже успели произойти: блогерские клубы «Амкал» и 2Drots вышли в 1/128 финала пути регионов. Первый по пенальти выиграл у «Зоркого», а второй разгромил «Чертаново» (3:0).