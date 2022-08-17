Старые знакомые и горячее дерби. «Зенит» узнал соперников по Кубку России

Мощную афишу подарила жеребьевка группового этапа Кубка России, состоявшаяся 17 августа, квартету B, в который попали «Зенит» и «Спартак», это значит, что мы увидим сразу два матча «дерби двух столиц» между лидерами чемпионата страны.

В одной группе с петербургским и московским клубами также оказались дебютант РПЛ воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов».

Матчи первого тура пройдут с 30 августа по 1 сентября. Точное расписание станет известно позднее. А вот так выглядят оставшиеся группы: