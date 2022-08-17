    Пробки

    2/10

    usd60.76eur61.83
    В чем обвиняют ХарлашкинаЧем опасны водорослиВице-губернатор о экономикеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    На «Коле» начальник полицейского изолятора и товарищи помогли женщине выбраться из улетевшей в кювет машины

    641
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Синий автомобиль «Мицубиши» с женщиной за рулем вылетел в кювет на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Об этом 17 августа сообщают 47news.

    Авария произошла в седьмом часу вечера на 86-м километре трассы Р-21. Женщина-водитель не справилась с управлением во время обгона. Пострадавшей помогли выбраться из салона начальник изолятора временного содержания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Владимир Комнатный и его заместители — они вместе возвращались из Тихвина с совещания Общественной палаты Ленобласти.

    ПоделитьсяПоделиться

    Полицейские вытащили даму через разбитое лобовое стекло, перевязали и вызвали скорую. По предварительным данным, госпитализация ей не потребовалась.

    ПоделитьсяПоделиться

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    26118801117 Авг 2022 в 21:38
    Комнатный давно на пенсии! автор, исправляйте свои ошибки
    +0−0
    миру-мир!17 Авг 2022 в 21:30
    по ордену каждому считаю.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close