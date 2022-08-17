На «Коле» начальник полицейского изолятора и товарищи помогли женщине выбраться из улетевшей в кювет машины

Синий автомобиль «Мицубиши» с женщиной за рулем вылетел в кювет на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Об этом 17 августа сообщают 47news.



Авария произошла в седьмом часу вечера на 86-м километре трассы Р-21. Женщина-водитель не справилась с управлением во время обгона. Пострадавшей помогли выбраться из салона начальник изолятора временного содержания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Владимир Комнатный и его заместители — они вместе возвращались из Тихвина с совещания Общественной палаты Ленобласти.